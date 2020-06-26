Апелляционный суд перенес на 3 июля слушание апелляции на меру пресечения Стерненко

3 июля в Апелляционном суде Киева продолжат заслушивать поручителей и будет оглашение решения, сообщил одесский активист Сергей Стерненко.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Апелляционный суд Киева до 3 июля объявил перерыв в рассмотрении ходатайства о смене меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Об этом 27 июня он сообщил на своей странице в Facebook.

"Суд объявляет перерыв до 11.00 3 июля 2020 года, то есть на неделю. Тогда продолжат заслушивать поручителей и будет оглашение решения", – сообщил он.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Кузнецова. Второй нападавший, Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток.