Суд не разрешил задерживать участника нападения на Стерненко – активист

Активист Сергей Стерненко отметил, что 22 июня Печерский райсуд отменил подозрение Ивану Кузнецову, который напал на активиста и получил смертельное ранение.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что 23 июня Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание Александра Исайкула, который напал на него в мае 2018 года. О этом активист написал в своем Telegram.

"Сегодня судья Шевченковского районного суда Циктич не дал разрешение на задержание сообщника [нападавшего Ивана] Кузнецова Александра Исайкула, который 17 марта 2019 года сбежал из Украины", – отметил он.

Стерненко также добавил, что 22 июня судья Печерского районного суда Вячеслав Пидпалый отменил подозрение Кузнецову, который скончался после нападения на активиста.

"Думаю, в конце окажется, что я виноват в том, что они на меня напали, потому что я противостоял [мэру Одессы Геннадию] Труханову и тот был вынужден заказывать нападения на меня", – прокомментировал Стерненко.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Кузнецова. Второй нападавший, Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток.