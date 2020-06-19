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Венедиктова объяснила, почему анонсировала подозрение Стерненко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время анонсирования подозрения активисту Сергею Стерненко ссылалась на информацию от своих заместителей. Об этом она сказала в ходе брифинга.

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Венедиктова: У меня нет оснований не доверять своим заместителям ни бывшим, ни нынешним
Венедиктова: У меня нет оснований не доверять своим заместителям – ни бывшим, ни нынешним
Фото: depositphotos.com

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что делала публичные заявления по делу активиста Сергея Стерненко, исходя из информации, которую получала от своих заместителей. Об этом она сообщила в ходе брифинга 18 июня, пишет "Укринформ".

"Я могу приходить, заслушивать дела, смотреть материалы дела, бесспорно. Но основные посылы, месседжи и как будет происходить – это заместители. Они формируют вертикали, представление о резонансных, актуальных, наполненных делах. О деятельности прокуроров различных уровней мне докладывает не прокурор, который ведет дело, а заместитель прокурора. И тот заместитель прокурора, который в то время был куратором этой вертикали, который отвечал за нее, мне сообщил, что в этом деле, исходя из экспертиз, может быть так. У меня нет оснований не доверять своим заместителям – ни бывшим, ни нынешним", – отметила Венедиктова. 

Отвечая на вопрос о бывшем старшем группы прокуроров по делу одесского активиста Андрее Радионове, который отказался подписывать подозрение Стерненко, Венедиктова сказала, что не может комментировать слова прокуроров.

"У нас прокуроры независимы по закону, и я хочу, чтобы они были независимыми и де-факто. Поэтому если прокурор Радионов делает такие заявления – это его заявления", – подчеркнула генпрокурор.

Она напомнила, что дело Стерненко ведет в Офисе генерального прокурора ее заместитель Алексей Симоненко.

"Никто ни на кого не влияет. Если есть экспертиза, если следователи Службы безопасности Украины увидели доказательства, прокуроры это как процессуальные руководители подтвердили и пошли в суд, публичное обвинение уже поддерживают прокуроры", – добавила Венедиктова. 

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. 

Теги: убийство, обвинения, Сергей Стерненко, подозрение, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Алексей Симоненко, Андрей Радионов
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