Дело Стерненко – ловушка для Зеленского, попытка загнать его в коалицию с Медведчуком. Эту спецоперацию проводят люди из окружения президента

Ловушка Стерненко для Зеленского.

Я не буду вдаваться в детали дела, поскольку считаю их совершенно не важными. Доказать чью-то правоту судебным процессом – бесперспективно, когда все решается не в суде, и когда дело не о самозащите, а о геополитике.

Изначально это дело не было о самозащите. Если бы следствие еще в 2018 году установило заказчиков и мотивы нападений в первую очередь, то возможно бы тогда удалось избежать такого резонанса и действительно оставить его на уровне местных конфликтов и вопроса права на самозащиту. Однако подключение к этому делу Шариев, Портновых и других пророссийских пострыговских представителей и их шавок – перевело дело на геополитический уровень.

Я очень долго не мог понять чрезмерный интерес к этому делу у пророссийской шоблы. То есть понятно, что речь шла о "правосеке", участнике событий 2 мая и так далее. Но избыточность интереса зашкаливает. Пророссийские силы поставили дело Стерненко в центр своей борьбы. Они используют все возможные инструменты для давления на Зеленского, прокуроров, общество. Медведчук-медиа уделяют этому столько внимания, что "празднование 9 мая" уже завидует. И очевидно, что их интерес не может сводиться к банальному наказанию правосека за местные разборки.

Суть их интереса в следующем. Дело Стерненко должно дестабилизировать ситуацию в стране, и заставить Зеленского прибиться к пророссийскому вектору. Это будет происходить следующим образом. Для представителей праворадикальных и национал-демократических сил дело Стерненко – это противодействие "русскому миру". Поэтому попытку его посадить они будут расценивать как победу и реванш российских сил. Это мобилизует их, сделает агрессивными, и они перейдут к радикальным действиям. Очевидно, что уже в ближайшее время они попытаются развернуть Майдан и спровоцировать власть на дальнейшее противостояние.

Это поставит перед выбором не только общество, но и саму власть, которая будет колоться по линии "за" и "против" в парламенте, Кабмине и даже в самом ОП, где сегодня шаткий баланс интересов. Это все может спровоцировать досрочные выборы в Раду, по факту которых Зеленский будет вынужден выбирать между коалицией с Порошенко или Медведчуком. Однако, поскольку Порошенко сегодня также является объектом преследования властей, и он точно будет одним из столпов потенциального Майдана – Зеленский будет вынужден выбирать Медведчука. Получить еще раз монобольшинство – нереально. Не исключаю, что дополнительными бонусами будут какие-то уступки Путина по Донбассу, как дополнительные аргументы за сотрудничество с ОПЗЖ.

Поэтому дело Стерненко – это ловушка для Зеленского, попытка загнать его в коалицию с кумом Путина. И, понятно, что эту спецоперацию проводят люди из его близкого окружения.

Как избежать этой ловушки? Самое главное – это уменьшить важность этого дела как вопрос реванша или победы "русского мира". Это возможно только после установления заказчиков – организаторов и мотивов нападавших. Причем всех трех покушений. Именно фокус на этом, а не на убийстве нападающего должен стать приоритетом в деле на данном этапе. Если удастся установить заказчиков и организаторов, задержать их – само дело получит совсем иную трактовку. Несправедливость в этом деле, которую видят много патриотов, значительно уменьшится, и, думаю, само дело пойдет в более объективное русло.

Власть должна понять, что суд не может установить справедливость в этом деле, без нахождения заказчиков – организаторов. Без этого общество не примет никаких судебных решений – а это подрывает саму систему и следствием будет очередной кризис, последствия которого всегда были плохими для тех, кто выбирал "русский мир".

Источник: Victor Andrusiv / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора