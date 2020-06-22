Суд определил дату рассмотрения апелляции на меру пресечения Стерненко

Об этом 22 июня сообщила пресс-служба суда.
Заседание начнется в 11.00.
С 15 июня Стерненко по решению Шевченковского райсуда находится под круглосуточным домашним арестом.
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