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Стерненко заявил, что суд не разрешил задерживать участника нападения на него

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что 23 июня Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание Александра Исайкула – одного из подозреваемых в нападении на активиста в мае 2018 года.

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Об этом Стерненко написал в Telegram.

Он добавил, что 22 июня судья Печерского райсуда "по просьбе адвоката [Андрея] Портнова и при содействии [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1 тыс. напал на меня возле моего дома". 

Отмену подозрения умершему Кузнецову и отказ от задержания Исайкула (по данным следствия, он сбежал из Украины в марте 2019 года) Стерненко назвал "лютым трешем".

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Теги: Украина, задержание, Сергей Стерненко, подозрение
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