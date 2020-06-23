Стерненко заявил, что суд не разрешил задерживать участника нападения на него

Одесский активист Сергей Стерненко заявил, что 23 июня Шевченковский районный суд Киева отказался дать разрешение на задержание Александра Исайкула – одного из подозреваемых в нападении на активиста в мае 2018 года.

Об этом Стерненко написал в Telegram.

Он добавил, что 22 июня судья Печерского райсуда "по просьбе адвоката [Андрея] Портнова и при содействии [министра внутренних дел Украины Арсена] Авакова отменил подозрение Ивану Кузнецову, который за $1 тыс. напал на меня возле моего дома".

Отмену подозрения умершему Кузнецову и отказ от задержания Исайкула (по данным следствия, он сбежал из Украины в марте 2019 года) Стерненко назвал "лютым трешем".

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".