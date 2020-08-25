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Верховный Суд Украины отказался переносить слушание дела Стерненко из Одессы в Киев

Ходатайство активиста Сергея Стерненко о переносе из Одессы в Киев рассмотрения уголовного производства в его отношении не было удовлетворено, потому что закон требует рассмотрения дела там, где было совершено более тяжкое правонарушение, объяснили в Верховном Суде.

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Решение суд озвучил 25 августа
Решение суд озвучил 25 августа
Фото: STERNENKO / Telegram

25 августа Верховный Суд (ВС) Украины не стал переносить из Одессы в Киев рассмотрение в суде дела в отношении активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в уголовных правонарушениях. Об этом проинформировал сайт ВС.

"Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставила без удовлетворения ходатайство защитника Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 263 УК Украины), о направлении уголовного производства в отношении Стерненко из Приморского районного суда Одессы в другой суд, расположенный на территории Киева", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что решение принято на основании норм Уголовного процессуального кодекса о территориальной подсудности, согласно которым "в случае, если было совершено несколько уголовных правонарушений, уголовное производство осуществляет суд, в пределах территориальной юрисдикции которого совершено более тяжкое правонарушение".

"Из материалов производства видно, что более тяжким является уголовное преступление, определенное ч. 1 ст. 115 этого кодекса, совершенное в городе Одессе... Ходатайство защитника не содержит обоснованных оснований для признания его доводов исключительными и из которых усматривалась бы невозможность обеспечения выполнения задач этого производства Приморским районным судом Одессы", – объяснили в ВС Украины.

Стерненко подтвердил в Telegram, что ходатайство его защиты о смене подсудности было отклонено.

"Мы настаивали, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель "потерпевших" живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет [мэр города Геннадий] Труханов, который и заказывал нападения на меня. Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно", – написал активист.

Он отметил, что решение приняла коллегия судей ВС под председательством судьи Сергея Слинько, "который признан недобросовестным".

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

13 августа Стерненко рассказал, что ему вручили обвинительный акт.

Стерненко учится в вузе в Киеве.

Теги: Киев, Одесса, убийство, нападение, Верховный Суд, активист, судьи, уголовное производство, суд
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