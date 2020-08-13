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Прокурор подал апелляцию на изменение меры пресечения Стерненко

Активист Сергей Стерненко заявил, что заседание суда назначили на 12.00 13 августа.

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6 августа мера пресечения Стерненко была изменена с круглосуточного на ночной домашний арест
6 августа мера пресечения Стерненко была изменена с круглосуточного на ночной домашний арест
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Прокурор подал апелляцию на изменение меры пресечения для активиста Сергея Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве. Об этом 12 августа Стерненко написал в своем Telegram-канале.

"Прокурор [Николай] Бозовуляк подал апелляционную жалобу и требует вернуть меня под круглосуточный домашний арест. Думаю, это [генеральному прокурору Украины Ирине] Венедиктовой и [министру внутренних дел Украины Арсену] Авакову так не нравится мое участие в протестах", – заявил он.

По словам Стерненко, заседание суда назначили на 12.00 13 августа. Но он считает, что материалы дела так быстро не передадут из Шевченковского райсуда, поэтому, скорее всего, рассмотрение апелляции отложат.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний круглосуточный арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена с круглосуточного на ночной домашний арест.

Теги: Украина, Одесса, нападение, Сергей Стерненко, подозрение, домашний арест
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