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Новый зам Ермака в прошлом году требовал объявить Стерненко подозрение по статье, предусматривающей пожизненное

Новый замглавы Офиса президента Олег Татаров, работавший в МВД Украины при президенте Викторе Януковиче, в прошлом году в качестве адвоката представлял интересы Олеси Кузнецовой – жены Ивана Кузнецова, который погиб в 2018 году во время нападения на активиста Сергея Стерненко.

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Татаров, назначенный заместителем Андрея Ермака, требовал сообщить Стерненко (на фото) о подозрении по статье, предусматривающей пожизненное заключение
Татаров, назначенный заместителем Андрея Ермака, требовал сообщить Стерненко (на фото) о подозрении по статье, предусматривающей пожизненное заключение
Фото: Serhii Sternenko / Facebook

Экс-чиновник МВД Украины времен президента Виктора Януковича Олег Татаров, назначенный заместителем главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в прошлом году в качестве адвоката требовал от следователя Службы безопасности Украины объявить подозрение в умышленном убийстве и законченном покушении на убийство двух человек активисту Сергею Стерненку. Об этом сообщает "Слідство.Інфо", ссылаясь на копии ходатайств Татарова, которые оказались в распоряжении редакции.

В частности, в ходатайстве, датированном 17 мая 2019 года, указано, что Татаров представлял интересы Олеси Кузнецовой, жены Ивана Кузнецова, одного из напавших на Стерненко в мае 2018 года и впоследствии погибшего от ножевого ранения. 

В ходатайстве следователю СБУ Татаров утверждал, что Стерненко якобы намеревался убить Кузнецова и второго нападавшего Александра Исайкула, и настаивал на объявлении подозрения в законченном покушении на убийство двух человек, за что предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения.

Через неделю после этого старший следователь Главного следственного управления СБУ Дмитрий Кувачов ответил Татарову, что следствие учтет "изложенные в ходатайстве обоснования" и пообещал сообщить о дальнейших решениях.

"Слідство" отмечает, что именно следователь Кувачов летом 2020 года зачитывал Сергею Стерненко подозрение в умышленном убийстве.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний круглосуточный арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена с круглосуточного на ночной домашний арест.

Теги: МВД, СБУ, Украина, Олег Татаров, Сергей Стерненко
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