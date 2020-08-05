Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента экс-сотрудника МВД времен Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента бывшего чиновника МВД времен президентства Виктора Януковича Олега Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана.

Инициативная группа пострадавших во время Майдана просила Зеленского не назначать Татарова в Офис президента Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №310/2020 о назначении Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины. Указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Татарова Олега Юрьевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – сказано в указе.

В апреле инициативная группа пострадавших во время Майдана опубликовала в Facebook обращение к Зеленскому с требованием не назначать Татарова.

"В Офисе президента готовится назначение на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека времен [президента Украины Виктора] Януковича – [министра внутренних дел Украины Виталия] Захарченко – заместителя начальника Главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова. Человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления", – сказано в посте.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов Автомайдана Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".