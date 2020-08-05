Зеленский подписал закон о функционировании электронного кабинета и упрощении работы ФЛП

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц – предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в нем отображаются налоговые уведомления Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 5 августа.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц – предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала, сказано в сообщении.

"Документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам – предпринимателям I–III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме – бумажной или электронной – с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица – предприниматели на общей системе также смогут вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов", – отметили в пресс-службе.

Закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в нем отображаются налоговые уведомления.

Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. Облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников убрана возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях, отметили в ОП.

Закон был принят Верховной Радой 14 июля.