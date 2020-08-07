"Власть в очередной раз пробивает моральное дно". Семьи "Небесной сотни" раскритиковали назначение Татарова

В организации "Семьи "Небесной сотни" назвали назначение соратника экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко Олега Татарова заместителем главы Офиса президента надругательством над памятью их близких и тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины.

Назначение Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины является продолжением пророссийского реванша в Украине. Об этом говорится в заявлении общественной организации "Семьи "Небесной Сотни" на странице в Facebook.

"Власть в очередной раз пробивает моральное дно и в который раз демонстрирует пренебрежение к европейским демократическим ценностям, законам Украины и достоинству. Назначение на должность заместителя главы Офиса президента Украины соратника [экс-министра внутренних дел Виталия] Захарченко Олега Татарова, человека, который во время Революции достоинства ежедневно клеветал и преследовал ее участников, является еще одним событием, которое продолжает и утверждает реванш пророссийских сил и возвращение старой гвардии [экс-президента Виктора] Януковича", – отмечают авторы заявления.

Члены организации считают, что назначение Татарова, "который оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека во время Революции достоинства", – это надругательство над памятью их родных и близких, а также тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины.

"Уже больше года команда [президента Украины Владимира] Зеленского демонстрирует равнодушие и пренебрежение требованиями общественности. Призываем все патриотические проукраинские силы к объединению для усиления давления на власть на всех уровнях, для недопущения сползания нашей страны к авторитаризму, нивелирования достижений Революции достоинства, для отстаивания европейского вектора развития нашей страны", – говорится в сообщении.

О том, что Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. При Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов Автомайдана Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства "Автомайдана".