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Евромайдан

"Когда начнутся посадки убийц?" Родственники героев Небесной сотни пикетировали Офис президента. Видео

20 февраля родственники героев Небесной сотни провели пикет у здания Офиса президента. В День героев Небесной сотни они требовали наказания для виновных в преступлениях, совершенных во время Революции достоинства. Они пришли к Офису президента с плакатами "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?", "Когда начнутся посадки убийц Небесной сотни", "Когда начнутся "кардинальные изменения" в делах Мадана?". Также на плакатах были вопросы, касающиеся работы в Госбюро расследований недавно назначенного на должность замдиректора ведомства Александра Бабикова, который был адвокатом беглого президента Виктора Януковича. Видео пикета в Facebook обнародовал телеканал "Еспресо".

 
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Родственники героев Небесной сотни пришли к Офису президента в день памяти погибших участников Революции достоинства
Родственники героев Небесной сотни пришли к Офису президента в день памяти погибших участников Революции достоинства
Фото: ЕРА
видео

Видео: espreso.tv / Facebook
Теги: Евромайдан, Небесная сотня, пикет, революция, расследование, Офис президента Украины, акции протеста
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