"Моральная сторона – самое главное". Зеленский пояснил новое назначение замглавы Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не считает нового заместителя главы Офиса президента Олега Татарова старым кадром из команды экс-президента Украины Виктора Януковича. Зеленский отметил, что важно, чтобы человек был честным.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, бывшего чиновника МВД времен президентства Виктора Януковича. На брифинге в Марьинке 7 августа Зеленский сказал, что не справедливо всех людей, которые возглавляли ту или иную ветвь власти при Януковиче, считать старой властью, сообщил корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я не думаю, что это старый человек. Он по возрасту примерно как я, ему даже нет 50 лет. Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые люди и побежали вместе с господином Януковичем. А многие остались нормальные, которые не предали Украину… Для меня все, кто был у власти при Порошенко, – тоже старая власть", – заявил он.

Глава государства на брифинге отметил, что важно, чтобы человек был честным.

"Моральная сторона – самое главное. Воздержаться от искушений", – отметил президент.

Зеленский 5 августа подписал указ №310/2020 о назначении Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Татаров был следователем Главного управления МВД Украины при министре МВД Украины Виталие Захарченко. Кроме того, Татаров известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.