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Стерненко получил обвинительный акт от СБУ

Активист Сергей Стерненко сообщил, что материалы дела направят в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по сути.

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Стерненко заявил, что будет обращаться в Верховный Суд Украины
Стерненко заявил, что будет обращаться в Верховный Суд Украины
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Активисту Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, вручили обвинительный акт. Об этом 13 августа он сообщил в своем Telegram-канале.

"Приходили с адвокатом [Николаем] Ореховским забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. По тому же делу, по которому меня обвиняют в том, что я защитил свою жизнь. В отличие от всевозможных "судей волков", я не прячусь, не боюсь, пришел сам и буду процессуально сражаться. Под СБУ для нас нагнали два автозака, автобус полиции, Prius патрульных и еще кучу людей в штатском", – заявил Стерненко.

По его словам, далее материалы дела направят в Приморский районный суд Одессы для рассмотрения по сути.

Стерненко отметил, что будет обращаться в Верховный Суд Украины с требованием перенести рассмотрение дела в один из судов Киева.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

Теги: СБУ, Украина, Одесса, убийство, следствие, активист, Сергей Стерненко, адвокат, обвинительный акт
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