Стерненко заявил, что суд ограничил ему сроки ознакомления с материалами дела

Активист Сергей Стерненко, обвиняемый в убийстве, заявил, что решение суда об ограничении сроков ознакомления с материалами дела лишает его возможности обжаловать сообщение о подозрении.

Суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в убийстве одного из напавших на него мужчин. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

"Мне ограничили сроки для ознакомления с материалами дела о моей обороне от нападения до 11 августа. При этом следователь до сих пор не перевел документы с русского [языка], а адвокаты не получили доступа к вещественным доказательствам. Прокурор и судья выполнили указание [министра внутренних дел Арсена] Авакова и [генпрокурора Ирины] Венедиктовой. Делают это, чтобы поскорее спихнуть дело в суд и осудить меня за то, что я не умер", – написал активист.

Он добавил, что решение суда лишает его права на обжалование сообщения о подозрении.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. 3 июля суд отклонил апелляцию на меру пресечения для активиста.