Дело Стерненко. В конце июля суд пересмотрит меру пресечения активисту

Судьей, который будет пересматривать меру пресечения активисту Сергею Стерненко, назначили судью Шевченковского райсуда Андеря Осаулова.

Пересмотр меры пресечения активисту Сергею Стерненко состоится в конце июля. Рассмотрение пройдет в Шевченковском районном суде Киева. Об этом активист написал 22 июля на своей странице в Facebook.

"Заседание по изменению моей меры пресечения назначили на 27 июля в 10.00 в Шевченковском суде города Киева. Судья [Андрей] Осаулов", – сообщил Стерненко.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. 3 июля суд отклонил апелляцию на меру пресечения для активиста.