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ПОЛИТИКА

Дело Стерненко. Суд признал обвинение нападавшему в хулиганстве необоснованным

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что действия Александра Исайкула, который напал на активиста Сергея Стерненко, неправильно квалифицированы и дело должно рассматриваться не как хулиганство, а как одно из преступлений против личности.

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Стерненко считает, что СБУ и прокуратура умышленно покрывают всех причастных к нападениям на него
Стерненко считает, что СБУ и прокуратура умышленно покрывают всех причастных к нападениям на него
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Шевченковский райсуд Киева признал необоснованным подозрение в хулиганстве Александра Исайкулу, который напал на одесского активиста Сергея Стерненко. Об этом говорится в решении суда.

Судья решил, что действия Исайкула неправильно квалифицированы и дело должно рассматриваться не как хулиганство, а как одно из преступлений против личности.

В решении суда объясняется, что объектом преступления хулиганства является общественный порядок. То есть у правонарушителя должен преобладать мотив неуважения к обществу, а не личная неприязнь к пострадавшему.

В случае с Исайкулом же следствие установило, что у него возникла личная неприязнь к Стерненко из-за общественной деятельности. Затем он якобы вступил в сговор с другими лицами, чтобы нанести телесные повреждения и запугать активиста.

Так как мотивом нападения якобы была личная неприязнь, суд решил, что подозрение Исайкулу по статье о хулиганстве необоснованно. В связи с этим суд отказал в избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Стерненко, комментируя решение суда, заявил, что изначально говорил о неправильности квалификации действий Исайкула и о том, что это приведет к непривлечению нападавшего к ответственности.

"Поэтому я уверенно утверждаю, что СБУ, Офис генпрокурора и президент [Украины Владимир] Зеленский умышленно покрывают всех причастных к нападениям на меня", – отметил он.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/2765708417038823

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток. 3 июля суд отклонил апелляцию на меру пресечения для активиста.

Теги: Украина, нападение, хулиганство, Сергей Стерненко
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