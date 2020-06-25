СБУ сообщила о завершении досудебного расследования по делу Стерненко

Служба безопасности Украины уведомила одесского активиста Сергея Стерненко о завершении досудебного расследования по делу, в котором он является подозреваемым в умышленном убийстве.

Об этом Стерненко написал в Facebook 25 июня.

"Сегодня следователь СБУ сообщил мне, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено! Ровно две недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня", – подчеркнул активист.

По его словам, за время досудебного расследования с ним не проводили никаких следственных действий.