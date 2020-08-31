ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Одессе неизвестные попытались напасть на Стерненко возле суда

31 августа в Приморском суде проходит слушание по делу о нападении на активиста Сергея Стерненко, во время которого он смертельно ранил одного из злоумышленников. Перед заседанием на активиста попытались напасть и облить неизвестной жидкостью, он не пострадал.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокуроры просят отправить Стерненко в СИЗО без права залога
Прокуроры просят отправить Стерненко в СИЗО без права залога
Фото: EPA

В Одессе под Приморским судом двое мужчин пытались напасть на активиста Сергея Стерненко и облить его неизвестным веществом. Об этом сам активист написал в своем Telegram-канале.

"Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием. Но все в порядке. Надеюсь, [генпрокурор Ирина] Венедиктова не объявит мне за это новое подозрение", – написал он.

Стерненко добавил, что именно из-за возможности нападений на него в Одессе он в Верховном Суде просил отправить дело слушать в Киев. Однако суд активисту отказал.

Подруга активиста по имени Влада рассказала "Украинской правде", что Стерненко пытались облить из бутылки неизвестной жидкостью, но в итоге попали на нее. По ее словам, нападавшим было до 18 лет, а все происходящее снимал на камеру еще один неизвестный мужчина.

По состоянию на 14.30 заседание по делу Стерненко уже началось, прокуроры требуют отправить активиста в СИЗО без права внесения залога, сообщает "Думская". Адвокаты в ответ сообщили, что такое ходатайство надо было подавать минимум за три часа до начала заседания. Суд все же позволил заявить его, сторона защиты начала изучать документ и говорит, что на это понадобится несколько часов. В заседании был объявлен перерыв.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

13 августа Стерненко рассказал, что ему вручили обвинительный акт.

Теги: Украина, Одесса, убийство, нападение, активист, Сергей Стерненко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
  Champagne Problems. Кэти Перри в новом клипе показала фигуру до беременности. Видео
Похудевшая Адель показала фигуру в купальнике. Фото до и после
Похудевшая Адель показала фигуру в купальнике. Фото до и после
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Джамала призналась, что редко видится со старшим сыном – двухлетним Эмиром
Джамала призналась, что редко видится со старшим сыном – двухлетним Эмиром
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
"Сочный, спелый, медовый, ароматный август". Огневич поделилась фотосессией в красных трусах
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
44-летняя Волочкова снялась без бюстгальтера
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
alyona alyona с помощью неприличного жеста выразила отношение к карантину
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
"Он не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты". Зеленская показала своего недовольного кота. Фото
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Керр поздравила Перри и бывшего мужа с рождением дочери
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
Жена Пристли из "Беверли-Хиллз, 90210" трогательно поздравила мужа с днем рождения
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS