В Одессе неизвестные попытались напасть на Стерненко возле суда

31 августа в Приморском суде проходит слушание по делу о нападении на активиста Сергея Стерненко, во время которого он смертельно ранил одного из злоумышленников. Перед заседанием на активиста попытались напасть и облить неизвестной жидкостью, он не пострадал.

В Одессе под Приморским судом двое мужчин пытались напасть на активиста Сергея Стерненко и облить его неизвестным веществом. Об этом сам активист написал в своем Telegram-канале.

"Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием. Но все в порядке. Надеюсь, [генпрокурор Ирина] Венедиктова не объявит мне за это новое подозрение", – написал он.

Стерненко добавил, что именно из-за возможности нападений на него в Одессе он в Верховном Суде просил отправить дело слушать в Киев. Однако суд активисту отказал.

Подруга активиста по имени Влада рассказала "Украинской правде", что Стерненко пытались облить из бутылки неизвестной жидкостью, но в итоге попали на нее. По ее словам, нападавшим было до 18 лет, а все происходящее снимал на камеру еще один неизвестный мужчина.

По состоянию на 14.30 заседание по делу Стерненко уже началось, прокуроры требуют отправить активиста в СИЗО без права внесения залога, сообщает "Думская". Адвокаты в ответ сообщили, что такое ходатайство надо было подавать минимум за три часа до начала заседания. Суд все же позволил заявить его, сторона защиты начала изучать документ и говорит, что на это понадобится несколько часов. В заседании был объявлен перерыв.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

13 августа Стерненко рассказал, что ему вручили обвинительный акт.