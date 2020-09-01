Суд в Одессе удовлетворил ходатайство об отводе судей в деле Стерненко

Новую коллегию судей Приморского райсуда Одессы, которая будет рассматривать дело Сергея Стерненко, определят с помощью нового автораспределения.

1 сентября Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство об отводе судей по делу активиста Сергея Стерненко, подозреваемого в ряде правонарушений. Об этом в Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

"Ходатайство [адвоката] Николая Ореховского об отводе коллегии судей в деле Сергея Стерненко удовлетворено", – написал он.

Клопотання Mykola Orekhovsky про відвід колегії суддів у справі Сергій Стерненко задоволено. Опубліковано Masi Nayyem Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Активист Юрий Дяченко опубликовал в Facebook видео с комментарием адвокатов Стерненко. Они объяснили, что ходатайство об отводе судей было подано в связи с тем, что "было нарушено правило автораспределения", и коллегия была сформирована "с нарушением процедуры".

Защита также сообщила о подготовке ходатайств об отводе других участников процесса, в частности прокуроров.

Останні новини по засіданню стосовно Сергій Стерненко (Serhii Sternenko) в Приморському районному суді Одеси, тільки... Опубліковано Юрієм Дьяченком Вівторок, 1 вересня 2020 р.

Стерненко отметил, что новую коллегию судей будут определять новым автораспределением, и назвал происходящее "маленькой тактической победой".

Судді задовольнили наш відвід про колегію суддів. Справа зайде на новий авторозподіл. Маленька тактична перемога. Опубліковано Сергієм Стерненком Вівторок, 1 вересня 2020 р.

В 2018 году на Стерненко в Одессе совершили три нападения. Во время последнего, которое произошло 24 мая 2018 года, он смертельно ранил ножом одного из нападавших – Ивана Кузнецова. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал с места происшествия, а затем уехал из Украины. Активист утверждает, что действовал в рамках самозащиты. Во время нападения он тоже получил ранение.

В апреле 2020 года Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

В середине мая следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

15 июня Шевченковский райсуд Киева отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест на 60 суток. 6 августа мера пресечения была изменена на ночной домашний арест.

13 августа Стерненко рассказал, что ему вручили обвинительный акт.

31 августа активист сообщил, что возле суда в Одессе на него пытались напасть.