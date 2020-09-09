Балуха прооперировали, реабилитация потребует много времени – Ирина Геращенко

В Киеве прооперировали бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого неизвестные избили в ночь на 8 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.
По ее словам, Балуха привезли в больницу скорой помощи сегодня в полдень без сознания.
Геращенко подчеркнула, что пострадавший находится в тяжелом состоянии – у него серьезная черепно-мозговая травма. Врачи уже провели Балуху операцию на голове. При этом реабилитация пострадавшего потребует много времени.
"Врачи сделали и делают все возможное для стабилизации его состояния. Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию", – отметила нардеп.
Она также добавила, что лечащие врачи пока не могут обнародовать подробности, так как начато следствие по факту избиения Балуха.
О том, что Балуха сегодня избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.
Столичная полиция расследует нападение на Балуха как разбой.
Балух должен был участвовать в местных выборах в команде "Европейской солидарности".
Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.
В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.
Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.
В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.
7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.