Балуха прооперировали, реабилитация потребует много времени – Ирина Геращенко

Бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого сегодня ночью избили неизвестные, перевели в реанимацию, сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что лечащие врачи пока не могут обнародовать подробности, так как начато следствие по факту избиения Балуха Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook

В Киеве прооперировали бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого неизвестные избили в ночь на 8 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

По ее словам, Балуха привезли в больницу скорой помощи сегодня в полдень без сознания.

Геращенко подчеркнула, что пострадавший находится в тяжелом состоянии – у него серьезная черепно-мозговая травма. Врачи уже провели Балуху операцию на голове. При этом реабилитация пострадавшего потребует много времени.

"Врачи сделали и делают все возможное для стабилизации его состояния. Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию", – отметила нардеп.

Она также добавила, что лечащие врачи пока не могут обнародовать подробности, так как начато следствие по факту избиения Балуха.

О том, что Балуха сегодня избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Столичная полиция расследует нападение на Балуха как разбой.

Балух должен был участвовать в местных выборах в команде "Европейской солидарности".

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.