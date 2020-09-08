Офис президента о нападении на Балуха: Все версии должны быть проверены, в том числе политическая

Офис президента Украины обеспокоен сообщением о нападении на бывшего узника Кремля Владимира Балуха. Пока нет подтверждения тому, что у лиц, атаковавших бывшего политзаключенного, мог быть политический мотив, заявили в ОПУ.

Офис президента Украины потребовал от Нацполиции "быстрого и полного" расследования нападения на бывшего узника Кремля Владимира Балуха.

"Балуха жестоко избили ночью – фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram.

В ОПУ отметили, что "крайне обеспокоены" информацией о случившемся.

"Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", – добавили в Офисе президента.

О том, что Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве, сообщил украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов. В полиции проинформировали, что у Балуха при госпитализации не нашли телефон и банковскую карту.

Балух будет баллотироваться на местных выборах от "Европейской солидарности".

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.