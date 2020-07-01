Балух заявил, что вернувшиеся в Украину политзаключенные собираются идти в политику

Уже в ближайшее время бывшие заключенные российских тюрем, вернувшиеся в Украину в рамках обмена, заявят об участии в политике. Об этом сказал крымский активист Владимир Балух, подчеркнув, что сам не собирается примкнуть ни к одному политическому проекту.

Балух не уточнил, кто из бывших политзаключенных собирается в политику Фото: hromadske.ua

Некоторые из бывших украинских политзаключенных, которые вернулись на родину в рамках обменов, готовятся заявить о начале политической деятельности. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 30 июня, сообщил фермер из Крыма, активист Владимир Балух.

"Не думаю, что открою вам большую тайну – ребята идут в политику. Сейчас будут выборы и довыборы в Верховную Раду и вы увидите, что некоторые из ребят идут", – сказал он.

Отвечая на вопрос о политических амбициях своего земляка, кинорежиссера Олега Сенцова, Балух напомнил, что тот занят кинопроектами, но исключать его поход в политику не стал.

"Откровенно скажу, если Олег Сенцов позовет в политический проект ... Это, на мой взгляд, невозможно. Ну, он понимает, кто я, я понимаю, кто он. Мы общаемся, уважаем и понимаем друг друга. И я считаю, что в настоящее время, при всем абсолютном уважении моем к нему, он не станет украинским националистом по определению. Поэтому у нас не может быть общего политического проекта", – отметил Балух.

Он подчеркнул, что сейчас не собирается участвовать ни в каком политическом проекте, хотя и поддерживает одну из партий.

7 сентября 2019 года Балух, Сенцов и еще 33 украинца вернулись на родину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.