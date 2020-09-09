Мобильного телефона и банковской карты у Балуха при госпитализации не было – полиция Киева

Бывший российский политзаключенный, 49-летний Владимир Балух, которого в Киеве в ночь на 8 сентября избили неизвестные, находится в больнице. Обстоятельства его избиения устанавливает столичная полиция.

Информация об избиении бывшего российского политзаключенного, 49-летнего Владимира Балуха подтвердилась. Об этом заявила пресс-служба Национальной полиции Украины.

О том, что в больницу поступил мужчина с телесными повреждениями, столичным правоохранителям сообщили врачи.

Предварительно установлено, что избили Балуха в киевском парке культуры и отдыха "Гидропарк". Мобильного телефона и банковской карты при госпитализации у него не было.

Полицейские находятся в больнице, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат на это разрешение врачей.

Для расследования обстоятельств происшествия в Днепровском управлении полиции Киева создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных сотрудников, говорится в сообщении.

О том, что Балуха избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.