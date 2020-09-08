Балуха избили, он в больнице в тяжелом состоянии – Сенцов

У бывшего узника Кремля Владимира Балуха сломаны рука и ключица, сообщил другой бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов.

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха, который сейчас живет в Киеве, ночью избили неизвестные, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов.

"Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", – написал он.

Позже режиссер добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.