ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Балух: Надо забрать из Крыма армию. И мы увидим, каких флагов будет больше над домами

Далеко не все жители Крыма являются "упоротыми ватниками", однако большинство в период аннексии проявили себя как флюгеры. Такое мнение высказал бывший крымский политзаключенный Владимир Балух.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Балух: Изменились ли настроения у флюгеров? Конечно, изменились
Балух: Изменились ли настроения у флюгеров? Конечно, изменились
Фото: hromadske.ua

Жители Крыма все чаще жалуются на происходящее на полуострове, начиная понимать, каким злом обернулась российская пропаганда. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 30 июня, сказал бывший украинский политзаключенный, фермер из Крыма Владимир Балух.

"Большинство – это флюгеры. Изменились ли настроения у этих флюгеров или нет? Конечно, изменились. Им же там наобещали золотые горы, что здесь пенсии и зарплаты будут шикарные, а цены такие же, как в Украине. А получилось все наоборот. Флюгер всегда желудком исключительно думает", – отметил Балух.

Общаясь с земляками, он убедился, что далеко не все жители полуострова – "упоротые ватники".

"Я вам скажу такую абсолютную, стопроцентную, достоверную вещь: чтобы оценить, какие позиции у Крыма – проукраинские или пророссийские, надо забрать оттуда [российскую] армию. И мы увидим, каких флагов будет больше над домами", – заявил бывший политзаключенный.

По его словам, россияне, понимая ситуацию, проводят ассимиляцию, завозят в Крым военных пенсионеров, бывших работников спецслужб с семьями. "Севастополь трещит от завезенных людей", – добавил он.

Фермер Балух был задержан в Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре 2018 года так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Теги: Крым, флаг, аннексия, российская пропаганда, Владимир Балух
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы". Жена Комарова рассказала о новых правилах во время перелетов
"Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы". Жена Комарова рассказала о новых правилах во время перелетов
Белла Хадид показала голую грудь под прозрачной тканью. Фото
Белла Хадид показала голую грудь под прозрачной тканью. Фото
Богомолов показал пьяную Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал пьяную Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Pink похвасталась первым за пять лет урожаем помидоров
Pink похвасталась первым за пять лет урожаем помидоров
  "Я была не готова". Ризатдинова прокомментировала свои политические амбиции
  "Я была не готова". Ризатдинова прокомментировала свои политические амбиции
С мордочками на груди. Дуа Липа позировала в микрокупальнике
С мордочками на груди. Дуа Липа позировала в микрокупальнике
  Dzidzio в шлепках позировал со своей музой по имени Надежда
  Dzidzio в шлепках позировал со своей музой по имени Надежда
Аватар Винника расцелует зрителей на виртуальном концерте в НСК "Олимпийский"
Аватар Винника расцелует зрителей на виртуальном концерте в НСК "Олимпийский"
Мать певицы Loboda обнародовала свадебные снимки младшей дочери, сделанные под Киевом
Мать певицы Loboda обнародовала свадебные снимки младшей дочери, сделанные под Киевом
"Я верю, что наступила белая полоса". Могилевская стала блондинкой
"Я верю, что наступила белая полоса". Могилевская стала блондинкой
"Впереди тяжелый период". Вирастюк досрочно выписался домой после операции
"Впереди тяжелый период". Вирастюк досрочно выписался домой после операции
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
"Больше нет желания хвастаться заслугами". Тодоренко заявила о намерении стать многодетной матерью
"Больше нет желания хвастаться заслугами". Тодоренко заявила о намерении стать многодетной матерью
"Бегемотик". Гвоздева рассказала, сколько набрала за время второй беременности
"Бегемотик". Гвоздева рассказала, сколько набрала за время второй беременности
"Крутая ты телка", "Наша Мадонна", "Главная пися-королева". Maruv в бюстье с острыми сосками обсуждают в Instagram
"Крутая ты телка", "Наша Мадонна", "Главная пися-королева". Maruv в бюстье с острыми сосками обсуждают в Instagram
"Вы издеваетесь? Артисты сейчас безработные!" Бурмака получила письмо из налоговой с просьбой заплатить налоги
"Вы издеваетесь? Артисты сейчас безработные!" Бурмака получила письмо из налоговой с просьбой заплатить налоги
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Пися-королева", "Девушка, вы порезались". Maruv в сильно облегающих плавках обсудили подписчики
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
"Все девочки огонь". Модель с 13-м размером груди устроила танцы на берегу Днепра со своими подругами
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
Экс-жена Павлика Созаева: Не знаю, сколько осталось жить моему сыну. И в это страшное для меня время пара свихнувшихся молодоженов позволяет себе нас добивать
  Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
Успенская: Выпила. Скорость большая была, меня остановили, надели наручники и до утра продержали в тюрьме
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
"Ходячий секс!". Арбенина снялась в купальнике
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
Пугачева приняла гостей у себя в Грязи. Опубликовано фото застолья
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS