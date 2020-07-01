Балух: Надо забрать из Крыма армию. И мы увидим, каких флагов будет больше над домами

Далеко не все жители Крыма являются "упоротыми ватниками", однако большинство в период аннексии проявили себя как флюгеры. Такое мнение высказал бывший крымский политзаключенный Владимир Балух.

Жители Крыма все чаще жалуются на происходящее на полуострове, начиная понимать, каким злом обернулась российская пропаганда. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 30 июня, сказал бывший украинский политзаключенный, фермер из Крыма Владимир Балух.

"Большинство – это флюгеры. Изменились ли настроения у этих флюгеров или нет? Конечно, изменились. Им же там наобещали золотые горы, что здесь пенсии и зарплаты будут шикарные, а цены такие же, как в Украине. А получилось все наоборот. Флюгер всегда желудком исключительно думает", – отметил Балух.

Общаясь с земляками, он убедился, что далеко не все жители полуострова – "упоротые ватники".

"Я вам скажу такую абсолютную, стопроцентную, достоверную вещь: чтобы оценить, какие позиции у Крыма – проукраинские или пророссийские, надо забрать оттуда [российскую] армию. И мы увидим, каких флагов будет больше над домами", – заявил бывший политзаключенный.

По его словам, россияне, понимая ситуацию, проводят ассимиляцию, завозят в Крым военных пенсионеров, бывших работников спецслужб с семьями. "Севастополь трещит от завезенных людей", – добавил он.

Фермер Балух был задержан в Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре 2018 года так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.