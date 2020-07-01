Балух: Надо забрать из Крыма армию. И мы увидим, каких флагов будет больше над домами

Жители Крыма все чаще жалуются на происходящее на полуострове, начиная понимать, каким злом обернулась российская пропаганда. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 30 июня, сказал бывший украинский политзаключенный, фермер из Крыма Владимир Балух.
"Большинство – это флюгеры. Изменились ли настроения у этих флюгеров или нет? Конечно, изменились. Им же там наобещали золотые горы, что здесь пенсии и зарплаты будут шикарные, а цены такие же, как в Украине. А получилось все наоборот. Флюгер всегда желудком исключительно думает", – отметил Балух.
Общаясь с земляками, он убедился, что далеко не все жители полуострова – "упоротые ватники".
"Я вам скажу такую абсолютную, стопроцентную, достоверную вещь: чтобы оценить, какие позиции у Крыма – проукраинские или пророссийские, надо забрать оттуда [российскую] армию. И мы увидим, каких флагов будет больше над домами", – заявил бывший политзаключенный.
По его словам, россияне, понимая ситуацию, проводят ассимиляцию, завозят в Крым военных пенсионеров, бывших работников спецслужб с семьями. "Севастополь трещит от завезенных людей", – добавил он.
Фермер Балух был задержан в Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.
В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.
Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.
В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре 2018 года так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.
7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.