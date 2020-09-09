Чийгоз связал нападение на Балуха с "преследованием патриотов новой властью"

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз считает, что нападение в Киеве на бывшего политзаключенного Владимира Балуха связано с преследованием активистов в Украине новой властью.
Об этом Чийгоз написал 8 сентября в Facebook.
"То, что случилось ночью с Балухом, – жестокое избиение группой людей (я в этом не сомневаюсь, учитывая его крепкое телосложение и силу духа) – это продолжение тех нападений на атошников, волонтеров, происходящих при новой власти. А эти нападения, в свою очередь, – продолжение тех преследований патриотов новой властью, начавшихся после выборов 2019 года", – написал он.
По словам нардепа, "Балух никогда и никому не позволит оскорблять Украину и украинцев".
"Я не сомневаюсь, что именно эта его позиция послужила причиной нападения на него в годовщину освобождения политзаключенных. Сейчас он лежит на операционном столе", – отметил Чийгоз.
О том, что Балуха сегодня избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.
Расследованием инцидента занялась столичная полиция.
Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.
В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.
Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.
В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.
7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.