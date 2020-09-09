Чийгоз связал нападение на Балуха с "преследованием патриотов новой властью"

По словам заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, после нападения в Киеве крымчанин Владимир Балух находится на операционном столе.

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз считает, что нападение в Киеве на бывшего политзаключенного Владимира Балуха связано с преследованием активистов в Украине новой властью.

Об этом Чийгоз написал 8 сентября в Facebook.

"То, что случилось ночью с Балухом, – жестокое избиение группой людей (я в этом не сомневаюсь, учитывая его крепкое телосложение и силу духа) – это продолжение тех нападений на атошников, волонтеров, происходящих при новой власти. А эти нападения, в свою очередь, – продолжение тех преследований патриотов новой властью, начавшихся после выборов 2019 года", – написал он.

По словам нардепа, "Балух никогда и никому не позволит оскорблять Украину и украинцев".

"Я не сомневаюсь, что именно эта его позиция послужила причиной нападения на него в годовщину освобождения политзаключенных. Сейчас он лежит на операционном столе", – отметил Чийгоз.

О том, что Балуха сегодня избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Расследованием инцидента занялась столичная полиция.