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ПОЛИТИКА

Чийгоз связал нападение на Балуха с "преследованием патриотов новой властью"

По словам заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, после нападения в Киеве крымчанин Владимир Балух находится на операционном столе.

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Балуха избили в Киеве
Балуха избили в Киеве
Фото: Балух Володимир / Facebook

Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз считает, что нападение в Киеве на бывшего политзаключенного Владимира Балуха связано с преследованием активистов в Украине новой властью.

Об этом Чийгоз написал 8 сентября в Facebook.

"То, что случилось ночью с Балухом, – жестокое избиение группой людей (я в этом не сомневаюсь, учитывая его крепкое телосложение и силу духа) – это продолжение тех нападений на атошников, волонтеров, происходящих при новой власти. А эти нападения, в свою очередь, – продолжение тех преследований патриотов новой властью, начавшихся после выборов 2019 года", – написал он.

По словам нардепа, "Балух никогда и никому не позволит оскорблять Украину и украинцев".

"Я не сомневаюсь, что именно эта его позиция послужила причиной нападения на него в годовщину освобождения политзаключенных. Сейчас он лежит на операционном столе", – отметил Чийгоз.

https://www.facebook.com/ahtem.chiygoz/posts/754083868714540

О том, что Балуха сегодня избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Расследованием инцидента занялась столичная полиция.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Теги: Киев, нападение, Ахтем Чийгоз, политзаключенные, активист, Владимир Балух, избиение
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