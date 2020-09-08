Нападение на Балуха полиция расследует как разбой

В полиции Киева отметили, что расследованием нападения на бывшего политзаключенного Владимира Балуха занимаются наиболее опытные и высококвалифицированные следователи.

Полиция Киева определилась с квалификацией уголовного производства, в рамках которого будут расследовать произошедшее 8 сентября в Киеве нападение на бывшего крымского политзаключенного Владимира Балуха.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения... Полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей", – объяснили в полиции Киева.

О том, что Балуха сегодня избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет. После нападения он попал на операционный стол.

Фермер Балух был задержан в Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.