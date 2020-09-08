Митрополит Климент: Сильно избитого Балуха рано утром нашла женщина в лесопосадке в районе Гидропарка в Киеве

Сильно избитого бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха нашли в районе Гидропарка в Киеве. Об этом сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" митрополит Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины Климент, который был общественным защитником Балуха.

"Мне удалось дозвониться на телефон Володи Балуха. Ответила та женщина, которая нашла его сегодня рано утром. Она сильно напугана. Мы договорились, что время от времени я буду ей звонить. Она рассказала, что увидела его в лесопосадке в районе Гидропарка в Киеве. Она сказала, что Володя был сильно избит. У него была сломана рука в ключице (открытый перелом) и сильно разбита голова. Он то приходил в себя, то отключался. Вызвали полицию и скорую помощь. После того как Володю увезли медики, удалось найти сумку с его личными вещами и документами. Это дало возможность женщине связаться с родственниками Володи", – сказал Климент.

По его словам, пока не удалось узнать, в какой именно больнице Киева находится Балух.

"Сейчас в Киев едут родная сестра и другие близкие родственники Балуха, с которыми он поддерживал связь. Сейчас главное – узнать, какая информация есть у полиции о происшествии в Гидропарке и куда, в какую больницу увезли Балуха. Бригада, которая увозила Балуха ничего не сказала той женщине, что нашла Володю. Мы пытаемся звонить в больницу скорой помощи, но нам не дают информацию. Мы попросили сотрудников полиции нам помочь, но пока вся информация закрыта", – резюмировал Климент.

О том, что Балуха избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет.

Расследованием по факту нападения на Балуха занимаются сотрудники Днепровского управления полиции Киева. Они сообщили, что создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.