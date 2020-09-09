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ПРОИСШЕСТВИЯ

Нападение на Балуха полиция расследует как разбой

В полиции Киева отметили, что расследованием нападения на бывшего политзаключенного Владимира Балуха занимаются наиболее опытные и высококвалифицированные следователи.

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Фото: Поліція Одеської області / Facebook

Полиция Киева определилась с квалификацией уголовного производства, в рамках которого будут расследовать произошедшее 8 сентября в Киеве нападение на бывшего крымского политзаключенного Владимира Балуха.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", – говорится в опубликованном в Facebook сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, которые устанавливают все обстоятельства правонарушения... Полицейские находятся в лечебном учреждении, чтобы пообщаться с потерпевшим, как только получат разрешение врачей", – объяснили в полиции Киева.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/3273013942754354

О том, что Балуха сегодня избили, сообщил в Facebook украинский режиссер, бывший политузник Кремля Олег Сенцов. Позже он добавил, что у Балуха сломаны рука и ключица, но угрозы жизни нет. После нападения он попал на операционный стол.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Теги: полиция, нападение, расследование, Владимир Балух, уголовное производство, разбой
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