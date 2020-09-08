Прокуратура Киева взяла на контроль избиение Балуха

Прокуратура Киева держит на контроле расследование уголовного производства по факту причинения телесных повреждений бывшему российскому политзаключенному Владимиру Балуху, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура Киева держит на контроле расследование нападения на бывшего российского политзаключенного, 49-летнего Владимира Балуха. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 8 сентября.

"Во время проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия", – сказано в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что нашли сумку с вещами Балуха.

"Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны", – уточнили в прокуратуре.