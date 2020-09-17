"Вышло то, что вышло". Ефремов написал письмо из СИЗО

Российский актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима, заявил, что его адвокат Эльман Пашаев либо вообще не понял, насколько дело резонансное, либо "очень понял".

Российский актер Михаил Ефремов, содержащийся в московском СИЗО №5, ответил на письмо издания RT.

Актер отметил, что "вышло то, что вышло", и он принял произошедшее как судьбу.

"Мораль проста – пить надо меньше", – сказал он.

Говоря о своем адвокате Эльмане Пашаеве, Ефремов предположил, что тот либо вообще не понял, насколько дело резонансное, либо "очень понял".

"Ничего и, к сожалению, никого не вернешь. Это, конечно, ужасно", – отметил Ефремов.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Эльман Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от услуг Пашаева, который останется в его команде в качестве консультанта. 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

9 сентября сторона Ефремова обжаловала приговор суда.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.