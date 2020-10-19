В Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина, ее везли в роддом – полиция

По данным полиции Ровенской области, беременная женщина находилась в автомобиле, водитель которой выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию со смертельным исходом.

Утром 19 октября возле села Корнин в Ровенской области на автотрассе Киев – Чоп произошло ДТП, жертвой которого стала беременная женщина, которая направлялась в роддом. Об этом информирует полиция региона.

"Как установили следователи, водитель автомобиля Honda, 27-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volkswagen под управлением 37-летнего жителя областного центра", – говорится в сообщении.

Водителя и пассажирку Volkswagen госпитализировали: мужчину – в реанимацию, его 32-летнюю жену – в травматологию.

"25-летняя пассажирка Honda, которая находилась на последнем сроке беременности, от полученных травм погибла на месте. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали в травматологическое отделение. Супруги ехали в роддом", – объяснили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.