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Родственники погибшего в ДТП с участием Ефремова подали три иска, каждый – на 1 млн руб.

Вдова, брат и младший сын Сергея Захарова, который погиб в результате аварии, спровоцированной актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы, заявили о создании фонда, который будет помогать пострадавшим в ДТП.

Ефремов (справа) спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня
Ефремов (справа) спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня
Фото: EPA

Три родственника Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП, спровоцированного российским актером Михаилом Ефремовым, подали гражданские иски о возмещении морального вреда на 1 млн руб. каждый. Об этом "РИА Новости" сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Ранее вдова, брат и младший сын погибшего в аварии подали иски на 1 руб. каждый, компенсации им были выплачены. Однако позже, по информации адвоката, они решили создать благотворительный фонд имени Захарова. Средства, полученные от актера, будут направлены на помощь пострадавшим в ДТП.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Адвокатом Ефремова во время судебного процесса был Пашаев. 21 августа на заседании суда Ефремов заявил, что отказывается от его услуг, однако 25 августа стало известно, что актер заключил новое соглашение с Пашаевым.

Ефремов несколько раз менял показания относительно своей вины в ДТП, то признавая, то отрицая ее. Пашаев настаивал на непричастности своего подзащитного к аварии и обвинял родственников Захарова в жадности. Юрист также зачитывал показания свидетелей, утверждавших, что за рулем Jeep Grand Cherokee был не Ефремов, хотя видеозапись подтверждала, что артист после аварии вышел из машины через дверь водителя.

1 октября стало известно, что Ефремов выплатил 800 тыс. руб. старшему сыну Захарова.

Теги: ДТП, смерть, Москва, Михаил Ефремов, благотворительность, компенсация
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