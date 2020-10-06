Финалистка российского "Холостяка" Короткова совершила ДТП со смертельным исходом – СМИ

Финалистка российской версии шоу "Холостяк" на канале ТНТ Виктория Короткова управляла внедорожником, принадлежащим российскому бизнесмену Рагиму Шамшилову, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Финалистка российской версии шоу "Холостяк" на канале ТНТ, 25-летняя модель Виктория Короткова в ночь на 6 октября совершила наезд на пешехода, который пересекал Кутузовский проспект в Москве, сообщил 6 октября Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что мужчина пытался перейти дорогу в 150 м от подземного перехода. От удара пешехода отбросило на встречную полосу движения, где он попал под колеса другого автомобиля.

"Мужчина погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга и ушибы голеней", – сообщает Telegram-канал.

По информации Life Shot, автомобиль марки Mercedes Gelandewagen, которым управляла Короткова, принадлежит российскому бизнесмену Рагиму Шамшилову, а погибшим оказался 39-летний Александр Новиков.

Шамшилов в комментарии российскому изданию "Вокруг ТВ" заявил, что оформил на Короткову доверенность на право управлять его автомобилем, так как ее личная машина находилась в ремонте.

Таблоид Star Hit 6 октября сообщил, что Короткова после совершения ДТП была госпитализирована, но вскоре покинула больницу в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Короткова родилась в Калининграде. В 2018 году она стала участницей шестого сезона российской версии шоу "Холостяк", в котором соперницы боролись за внимание российского певца Егора Крида. В финале проекта главный герой предпочел Коротковой другую.