ДТП в Броварах. Жена полицейского, сбившего двух женщин, предлагала деньги семье пострадавших

Куме погибшей в ДТП в Броварах Киевской области Надежды Чамары позвонила жена виновника аварии и предложила материальную помощь.

Жена полицейского, который 4 октября в Броварах Киевской области сбил двух женщин на пешеходном переходе, предлагала семье пострадавших деньги. Об этом hromadske рассказала кума погибшей женщины Александра.

Она говорит, что ей звонила жена полицейского и предлагала материальную помощь. Александра дала ей контакты близких родственников.