ДТП с полицейским в Броварах. Стали известны имена погибшей и пострадавшей

Двух женщин сбили на пешеходном переходе в Броварах Киевской области, когда они вышли за продуктами.

В смертельном ДТП в Броварах Киевской области погибла 43-летняя Надежда Чамара. Ее 22-летняя дочь Марина получила серьезные травмы, рассказала "Обозревателю" кума семьи Александра.

"Они вышли на базар за продуктами, купили хлеба. И возвращались домой. Шли по переходу. Им оставалось два шага до тротуара, когда этот водитель вылетел на них. Все автомобили остановились и пропускали пешеходов, а этот летел со скоростью больше 100 километров! У него нет даже тормозного пути", – поделилась она.

Надежда погибла на месте. По словам Александры, удар был такой силы, что ее подкинуло в воздух. Водитель не остановился и помчался дальше. Рядом оказалась патрульная машина полиции и его задержали до приезда следственной группы из Госбюро расследований.

Александра говорит, что в больнице водитель ходил с улыбкой на лице: "Такое впечатление, что он не понимает, что натворил".

Пострадавшую в аварии Марину доставили в местную больницу в Броварах, но будут лечить в Киеве. Во время срочной операции ей собрали раздробленный таз, поставили на него внешнюю фиксацию. Также у девушки диагностированы переломы бедра, компьютерная томография головы в норме.

Смертельное ДТП случилось 4 октября. За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Он сбил двух женщин, а через 50 метров врезался в дерево. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.