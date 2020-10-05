ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП с полицейским в Броварах. Стали известны имена погибшей и пострадавшей

Двух женщин сбили на пешеходном переходе в Броварах Киевской области, когда они вышли за продуктами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Марины диагностированы переломы бедра
У Марины диагностированы переломы бедра
Фото: Марина Чамара / Facebook

В смертельном ДТП в Броварах Киевской области погибла 43-летняя Надежда Чамара. Ее 22-летняя дочь Марина получила серьезные травмы, рассказала "Обозревателю" кума семьи Александра.

"Они вышли на базар за продуктами, купили хлеба. И возвращались домой. Шли по переходу. Им оставалось два шага до тротуара, когда этот водитель вылетел на них. Все автомобили остановились и пропускали пешеходов, а этот летел со скоростью больше 100 километров! У него нет даже тормозного пути", – поделилась она.

Надежда погибла на месте. По словам Александры, удар был такой силы, что ее подкинуло в воздух. Водитель не остановился и помчался дальше. Рядом оказалась патрульная машина полиции и его задержали до приезда следственной группы из Госбюро расследований.

Александра говорит, что в больнице водитель ходил с улыбкой на лице: "Такое впечатление, что он не понимает, что натворил".

Пострадавшую в аварии Марину доставили в местную больницу в Броварах, но будут лечить в Киеве. Во время срочной операции ей собрали раздробленный таз, поставили на него внешнюю фиксацию. Также у девушки диагностированы переломы бедра, компьютерная томография головы в норме.

Смертельное ДТП случилось 4 октября. За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Он сбил двух женщин, а через 50 метров врезался в дерево. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: ДТП, авария, Киевская область, Бровары, полицейский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Билык, Астафьева, Горбунов, Филатов и Трегубова снялись в образах героев романа Димитрова "Дилер реальности". Фото
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Коронованная Анна". Семенович заболела COVID-19
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
"Я так и не смог переступить барьер". Лидер TIK Бронюк показал маму
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Loboda укоротила волосы. Фото до и после
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
Gucci презентовал мужское платье стоимостью $2,6 тыс., которое поможет бороться с токсичными гендерными стереотипами
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Было неожиданно вылететь именно после этого танца". Цимбалюк покинул шоу "Танцы со звездами"
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  Кухар запела на проекте "Танцы со звездами". Видео
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
"Рыжая, как Tarabarova". Поклонники обсуждают новый имидж Alyosha
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
  Одесский международный кинофестиваль назвал победителей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
"Милый поросенок". Йовович показала восьмимесячную дочь
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
Жена Арфуша: Наши отношения зашли в тупик
  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
Винник и Шоптенко покинули "Танцы со звездами" из-за дисквалификации
  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
"Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
58 лет бондианы. Шесть актеров, которые сыграли Джеймса Бонда
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS