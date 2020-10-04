В Броварах Volkswagen сбил двух женщин, одна умерла. За рулем находился полицейский

По предварительным данным, офицер полиции, совершивший наезд на пешеходов в Киевской области, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Volkswagen после наезда на людей врезался в дерево Фото: npu.gov.ua

Вечером 4 октября на бульваре Независимости в Броварах Киевской области Volkswagen сбил на пешеходном переходе женщину, которая скончалась на месте. Об этом сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Свидетели говорят, что водитель и его пассажир в пьяном виде. На месте собралось несколько десятков возмущенных людей. Говорят, что будет самосуд", – писал паблик.

На место ДТП прибыли руководители столичного управления полиции и полиции Киевской области, а также сотрудники Государственного бюро расследований, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Он сбил двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу, а через 50 метров врезался в дерево. Вторая пострадавшая отправлена в больницу.

"Полицейский, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", – сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

В ведомстве также говорят, что, по предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.