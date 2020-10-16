Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица

Украинскую актрису Фатиму Горбенко, звезду сериала "Крепосная" прооперировали в Одесском военном госпитале.

Украинская актриса Фатима Горбенко, исполнительница роли Елены Кореневой в сериале "Крепостная" попала в аварию летом в Одессе. Об этом на сайте телеканала СТБ сообщили только 15 октября.

"Конец лета 2020-го выдался насыщенным событиями. Мы с родителями попали в ДТП по дороге к дикому пляжу в Одесской области, где планировали затестить новые сапборды. Слава Богу, родители не пострадали, так как были пристегнуты и сработали подушки безопасности. А я, вследствие столкновения и будучи не пристегнутой на заднем сидении, получила множественные переломы лицевых костей черепа", – рассказала она.

По словам актрисы, через пару дней продюсер Галина Балан-Тимкина и режиссер Антон Азаров предложили ей сняться в новом сериале для СТБ "Мой любимый враг".

"Я прочитала синопсис, меня потрясла героиня Лилия – такого противоречивого персонажа я еще не играла. Но я запретила себе даже мечтать об этой роли, ведь меня ждала сложная операция. Необходимо было зафиксировать отломки костей в правильном положении титановыми пластинами", – отметила она.

Оперировали Горбенко в Одесском военном госпитале.

"Несмотря на то, что вследствие сильного удара и хирургического вмешательства лицо было обезображено, врачи и медсестры госпиталя узнавали меня по роли Елены Кореневой. Интересовались, выжил ли Жадан и будет ли третий сезон "Крепостной", – призналась актриса.

Она добавила, что реабилитация прошла быстрее, чем ожидалось.

В сериале "Мой любимый враг" сыграл также актер из сериала "Крепостная" – Марк Дробот, воплотивгий там роль возлюбленного Елены Кореневой – Николя Дорошенко. Премьера нового проекта состоится на СТБ 16 октября.