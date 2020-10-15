Бульвар Шоубиз
 
15 октября, 2020
 
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Умерла актриса Кончата Феррелл, сыгравшая в фильме "Эдвард Руки-ножницы", сериалах "Два с половиной человека" и "Друзья"

77-летняя актриса Кончата Феррелл умерла из-за проблем с сердцем, сообщает Variety.

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Феррелл снялась в более чем 130 фильмах и сериалах
Феррелл снялась в более чем 130 фильмах и сериалах
Фото: EPA

Американская актриса Кончата Феррелл умерла 12 октября в госпитале в Калифорнии. Об этом сообщил CNN, ссылаясь на ее представителя.

По информации Variety, причиной смерти 77-летней Феррелл стали проблемы с сердцем.

Феррелл снялась в более чем 130 фильмах и сериалах. Среди них фильмы "Хартленд", "Телесеть", "Мистическая пицца", "Эрин Брокович", "Эдвард Руки-ножницы", а также сериал "Два с половиной человека".

В сериале "Друзья" она сыграла судью в одном из эпизодов.

"Друзья" – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

Теги: смерть, фильм, Калифорния, CNN, госпиталь, сериал, Друзья, актриса
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