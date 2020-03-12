Установлена причина внезапной смерти Джанет Дюбуа

Накануне смерти американская актриса Джанет Дюбуа выглядела здоровой и не жаловалась на самочувствие.

У Дюбуа были проблемы с сосудами Фото: depositphotos.com

Причиной внезапной смерти американской актрисы Джанет Дюбуа, скончавшейся 18 февраля в своем доме, является остановка сердца, сообщает издание TMZ.

В свидетельстве о смерти актрисы говорится, что у нее было хроническое заболевание почек, высокое кровяное давление и поражение периферических артерий. Издание, ссылаясь на слова близких актрисы, подчеркивает, что накануне смерти она не жаловалась на самочувствие и выглядела здоровой.

Дюбуа начинала карьеру актрисы на Бродвее. Широко популярной она стала благодаря ролям в кино. Наиболее известные проекты с ее участием – "Добрые времена", "Я собираюсь тебя обмануть", "Тропический гром", "Ангелы Чарли: Только вперед" (2003).

Джанет Дюбуа была обладательницей двух премий "Эмми" как актриса дубляжа. Актриса была найдена мертвой в своем доме в Глендейле (штат Калифорния) 18 февраля.