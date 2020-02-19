Умерла актриса "Ангелы Чарли: Только вперед" Дюбуа

Американская актриса Джанет Дюбуа, снимавшаяся в ленте "Ангелы Чарли: Только вперед" скончалась во сне.

Дюбуа скончалась на 75-м году жизни Фото: Janet Dubois And Friends / Facebook

В ночь на 18 февраля умерла американская актриса Джанет Дюбуа. Об этом сообщает TMZ.

74-летняя актриса была найдена в своем доме в Глендейле (штат Калифорния). Она умерла во сне ночью.

Джанет Дюбуа начинала свою карьеру на Бродвее. Широко популярной она стала благодаря ролям в кино. Наиболее известные проекты с ее участием – "Добрые времена", "Я собираюсь тебя обмануть", "Тропический гром", "Ангелы Чарли: Только вперед" (2003).

Джанет Дюбуа была обладательницей двух премий "Эмми" как актриса дубляжа.