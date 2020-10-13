"Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер в новом клипе облизала собаку. Видео
Украинская певица и актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Малиновые волосы". Режиссер – Арина Остапенко. В клипе Тринчер появляется в нескольких образах. Она позирует в брюках и корсете, сидя за рулем желтого ретрокабриолета. Также появляется в белом костюме с перьями в окружении двух далматинов. В определенный момент певица, позируя, облизывает собаку. "Твои малиновые волосы, малиновые волосы. Детка, не спеши ты делать на запястье полосы", – поется в припеве.
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