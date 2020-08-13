"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы

19-летняя Анна Тринчер, известная по сериалу "Школа" на канале "1+1", разместила на своей странице в Instagram короткое видео, в котором снялась вместе со своей подругой.
В ролике Тринчер соблазняет ее ароматом духов, инициируя поцелуй в губы.
"Только давайте без глупых комментариев", – подписала провокационный ролик актриса.
"Поцелуй совсем не подружек! Закрывание глаз и такая нежность", – отреагировали на ролик фолловеры.
"Это сыграть невозможно", – комментируют видео подписчики.
"Очень милые", – написали в комментариях пользователи сети.
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Только давайте без глупых комментов Отметь свою лучшую Май Бест @irinaa_kudashova ! #аннатринчер
Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Дети 2" и "Голос страны". В 2015 году она представляла Украину на детском конкурсе "Евровидение", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" канала "1+1".