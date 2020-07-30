"Малиновые волосы". Звезда сериала "Школа" Тринчер спела гимн для влюбленных подростков
Звезда сериала "Школа" на "1+1" Анна Тринчер на своем YouTube-канале представила песню "Малиновые волосы". "Я уверена, что песня откликнется в сердце каждый девчонки, которая хоть раз в жизни переживала неразделенную любовь", – анонсировала трек певица. По словам Тринчер, она верит, что песня станет гимном подростков. Слова и музыку к треку написали Дима Дымов и Никита Гончаренко из Midnight Daddies.
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