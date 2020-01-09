Wrong Direction. Вышел клип Хейли Стейнфилд. Видео
Номинантка на премию "Оскар" (как лучшая актриса второго плана за роль в фильме "Железная хватка" братьев Коэнов в 2011 году), американская актриса и певица Хейли Стейнфилд презентовала на своем YouTube-канале клип на трек Wrong Direction. За несколько часов с момента публикации ролик набрал почти 500 тыс. просмотров. Ролик не имеет сюжета как такового. Исполнительница предстает сидящей в наполненной водой ванне и исполняет композицию.
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