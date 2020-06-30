"Ты нравишься мне". Линда в новом ролике показала подводные танцы. Видео
Российская певица Линда (Светлана Гейман) на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Ты нравишься мне". Режиссер – Александр Костыгин. В начале клипа дети изъясняются на языке жестов, далее в ролике показана танцующая под дождем пара, а также танец под водой. Автором композиции является сама исполнительница. Пик популярности Линды пришелся на 1990-е годы. Она выпустила девять студийных альбомов и четыре пластинки ремиксов.
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