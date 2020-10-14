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14 октября, 2020
 
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Астафьева оголилась полностью. Откровенные фото

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева позировала без белья.

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Астафьева обнародовала ню-фотосессию
Астафьева обнародовала ню-фотосессию
Фото: da_astafieva / Instagram

Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разместила в Instagram черно-белую фотосессию для украинского издания журнала Playboy.

Певица позировала в постели без нижнего белья. Она продемонстрировала голую грудь, а нижнюю часть тела прикрыла наброшенным тренчем. На некоторых снимках она предстала в микротрусах и боди.

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером. В 2017 году она начала сольную карьеру.

Теги: фотосессия, Playboy, актриса, Даша Астафьева, певица, модель, фото, ню-фото, грудь
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