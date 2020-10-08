  "Мне кажется, это несчастный человек". Экс-солистка группы Nikita Dj Nana высказалась об Астафьевой

Экс-солистка украинской группы Nikita Dj Nana (Анастасия Кумейко) прокомментировала карьеру и личную жизнь своей бывшей партнерши по сцене Даши Астафьевой.

DJ Nana: Когда ты ставишь заоблачные амбиции, а они не реализуются, тебя еще больше откидывает назад Фото: anastasia_domination / Instagram

Экс-солистка украинской группы Nikita Dj Nana (Анастасия Кумейко) считает экс-участницу этого коллектива певицу Дашу Астафьеву несчастным человеком из-за нереализованных амбиций. Об этом она рассказала в интервью, которое вышло 8 октября на YouTube-канале "Олицкая".

"Мне кажется, что это несчастный человек. По причине ее недореализации. Когда ты ставишь заоблачные амбиции, а они не реализуются, тебя еще больше откидывает назад. Развалить коллектив, уйти в сольное плавание и расстаться с продюсером – не думаю, что она построила себе на этом счастье", – заявила Dj Nana.

Комментируя личную жизнь певицы, Dj Nana сообщила, что Астафьева с 25 лет мечтала родить ребенка.

"Если на протяжение 10 лет тебе Бог не дает ребенка, значит, ты что-то делаешь не так", – подытожила она.

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Видео: Олицкая / YouTube

Украинская группа Nikita была создана продюсером Юрием Никитиным в 2008 году – в ее состав вошли Даша Астафьева и Юлия Кавтарадзе. В 2011 году на смену Кавтарадзе пришла Анастасия Кумейко, которая ранее выступала в составе группы "А.Р.М.И.Я". Кумейко покинула группу в 2016 году.

Сейчас она известна как Dj Nana.